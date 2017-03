Schwan von Balkon gerettet

Einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz hat es am Montag in Tulln gegeben. Ein Schwan ist von einem Balkon im ersten Stock einer Wohnhausanlage in Tulln gerettet worden. Ein Anrainer hatte nach Angaben der Stadtfeuerwehr am Vormittag das Tier beobachtet, als es gegen eine Balkontür geflogen war, und die Einsatzkräfte alarmiert.

Foto: /FF Tulln Mithilfe einer Drehleiter gelangte eine Veterinärmedizinerin des Tierheimes Klosterneuburg zum Balkon und fing den Schwan behutsam ein, teilte die Feuerwehr mit. Der Tierschutzverein brachte den Vogel zur weiteren Behandlung nach Klosterneuburg.