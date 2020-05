Schwammerlsucher entdeckte im Wald scharfe Granate

Eigentlich wollte Jörg Eibl am vergangenen Mittwoch bei Oberwölbing Schwammerl suchen – was er aber fand, war weitaus gefährlicher: Eine rund 50 Kilogramm schwere Granate, vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Kriegsrelikt machte dem Finder aber nur wenig nervös, denn Jörg Eibl ist Besitzer eines Waffenhandels in St. Pölten. Aus diesem Grund wusste ersofort was zu tun ist: „Ich habe mir die Stelle im Wald gut eingeprägt und sofort die Polizei verständigt. Danach bin ich mit einem Beamten zu dem Fundort gegangen.“

Wie gefährlich sein Fund ist, war Eibl sofort bewusst: „Die Granate ist rund 70 Jahre alt. Dennoch kann sie immer noch funktionsfähig sein. Andere Sprengkörper könnten auch detonieren wenn man drauftritt. Bei einem Stück dieser Größe hätte eine Explosion bestimmt einen tiefen Krater in den Erdboden gerissen.“ Am selben Tag entdeckte ein Mann im Nordburgendland eine Handgranate im Wald. Auch diese Waffe stammt vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg.