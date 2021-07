Schulbus im Bezirk Tulln verunglückt

Bei einem Schulbus-Unfall in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) sind am Donnerstagnachmittag zwei Kinder leicht verletzt worden. Das Fahrzeug hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ einen Pkw touchiert und war dann in das Portal eines Optikergeschäftes gekracht. Eine Kundin erlitt dabei einen schweren Schock. Wie viele Mädchen und Buben in dem Autobus waren, stand laut Polizei vorerst nicht fest. Einige Kinder dürften nach dem Unfall ausgestiegen und unter Schock nach Hause gelaufen sein. Daher war auch nicht bekannt, ob es weitere Verletzte gab. Diesbezügliche Erhebungen dauerten am Abend an.

Der Unfall hatte sich nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ gegen 16.00 Uhr an einer Ampelkreuzung im Ortsgebiet von St. Andrä-Wördern ereignet. Der von einem 53-jährigen Chauffeur gelenkte Autobus war nach rechts abgebogen, wobei er den an der Haltelinie bei Rotlicht stehenden Pkw eines 80 Jahre alten Mannes touchierte. Dann krachte das Fahrzeug in das Portal des Optikergeschäfts.