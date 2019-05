Schüsse bei illegalem Autorennen auf Schnellstraße

Zu lebensgefährlichen Szenen ist es am Montag am helllichten Tag auf der Weinviertler Schnellstraße im Bezirk Korneuburg (NÖ) gekommen. Während eines illegalen Autorennens zwischen sogenannten Roadrunnern soll einer der Teilnehmer mit einer Faustfeuerwaffe auf einen Kontrahenten geschossen haben. Ein Projektil dürfte in das Fahrzeug des Gegners eingeschlagen haben, Personen wurden dabei zum Glück keine getroffen.