Schlussstrich unter Gasunglück

Mit Geld kann man das Unglück leider nicht ungeschehen machen“, erklärt EVN-Pressesprecher Stefan Zach. Aber es lässt sich ein Schlussstrich unter das ziehen, was am Morgen des 3. Juni 2010 St. Pölten mitten in den Fronleichnams-Vorbereitungen erschütterte und fünf Menschen in den Tod riss. Mit der Zahlung einer sechsstelligen Entschädigungssumme an Teresa Wutzl, die 23-jährige Überlebende der Gasexplosion, ist die Aufarbeitung jetzt zumindest auf materieller Ebene abgeschlossen.

„Die Ansprüche meiner Mandantin gegenüber der EVN konnten einvernehmlich und außergerichtlich erledigt werden“, teilt Teresas Anwalt Anton Hintermeier mit. Wie viel Geld sich tatsächlich bewegte, will der St. Pöltener Jurist nicht outen. Aber es ist von einer hohen Summe auszugehen.

Schließlich hat die 23-Jährige mit einem Schlag ihre Mutter samt deren Lebensgefährten, die Schwester und die Großeltern verloren. Sie selbst überlebte durch Zufall. Teresa übernachtete bei ihrem Freund, als das Elternhaus in die Luft flog.