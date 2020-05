Schlepperei verfälscht Statistik

Bei den Delikten gab es von 2010 auf 2011 einen erheblichen Anstieg von 8456 auf 9847. Was bedrohlich klingt und deutlich über dem Landesdurchschnitt von 7,5 Prozent Plus liegt. „Es ist aber weder bei Gewaltverbrechen noch bei Eigentumsdelikten unsicherer geworden. Ganz im Gegenteil. Da haben wir einen der niedrigsten Werte der letzten zehn Jahre“, sagt Badens Polizei-Bezirkskommandant Wolfgang Eisenkölbl. Denn den Löwenanteil macht die seit Juni stark gestiegene Schlepperei aus. Fließen doch praktisch alle Fälle mit Asylwerbern, die mittels illegaler „Hilfe“ ins Land kamen in die Badener Kriminalstatistik. Weil der Großteil in der Betreuungsstelle Traiskirchen landet.