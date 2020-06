Schlanker Ausbrecher zwängte sich durch Gitter

Der Mann war im Juli 2014 wegen mehrere Delikte festgenommen wurden.

Einige Tage vor seiner Flucht hatte ihn die Justiz von Stein in die forensische Psychiatrie in Mauer verlegt, weil Selbstmordgefahr bestanden haben soll.

Erich Huber-Günsthofer, der bei der Vollzugsdirektion für die Bereiche Sicherheit und Bau zuständig ist, meint, dass der Serbe "vermutlich mit Fluchthilfe von außen" entkommen ist. Darauf würden verschiedene Umstände hin weisen. Huber-Günsthofer kündigt eine Verbesserung der bestehenden Sicherheitsmaßnahmen in dem historischen Gebäude an. Allerdings kann man nicht mehr all zu viel investieren. Denn auf dem Gelände soll ja bis 2016 ein modernes Zentrum für forensische Psychiatrie entstehen.