„Haltestelle wird nur zum Aussteigen bedient“ – ein Schild mit diesem Wortlaut und dem VOR-Logo sorgt derzeit im Bezirk Mödling für Verwirrung. Denn die Info an der Busstation „Guntramsdorf Hauptstraße/B17“ ist eigentlich falsch. Zumindest jedenfalls verheerend unvollständig. Verantwortlich ist ein von der ÖBB-Postbus GmbH eigenmächtig gestaltetes Formular.

Entdeckt hatte das Schild eine Gumpoldskirchnerin, die am Samstag am Weg nach Wien ins Theater war. Daraufhin wartete sie nicht auf die Linie 360 der Wiener Lokalbahnen, sondern stieg auf ihr Auto um. Dabei hält der sogenannte Casino-Bus sehr wohl an der Station – und zwar Richtung Oper 28 Mal am (Wochen-)Tag. Auch die Linie 363 der ÖBB-Postbus GmbH lässt am Weg von Gumpoldskirchen nach Mödling 20 Mal Fahrgäste einsteigen.

Lediglich deren 1155er bleibt um 5.29 Uhr nur zum Aussteigen stehen. Und wie sich schließlich herausstellte, waren es auch Mitarbeiter der ÖBB-Postbus GmbH, die das Infoblatt in dem versperrbaren Rahmen ausgehängt haben. "Dieses Schild muss neuerdings ausgehängt werden, wenn eine Haltestelle nur zum Aussteigen bedient wird", erklärt Sprecher Christopher Seif: "Dieses Vorgehen hat der VOR vorgeschrieben."

Umgestaltet

Stimmt, bestätigt VOR-Sprecherin Christina Bachmaier. Aber nicht so. "Es ist genau vorgegeben, wie das auszusehen hat." Liniennummer, Haltestelle und Uhrzeit müssen angegeben werden. "Der Aushang wurde grafisch umgeändert." Nun kommt er wieder weg.

Da fällt es schon gar nicht mehr ins Gewicht, dass der Aushang für den 1155er eigentlich überhaupt nicht aufgehängt werden durfte. Denn der Bus wurde gar nicht vom VOR bestellt.