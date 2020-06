Schieles alter Schulweg

Der nächste Schritt in diese Richtung wurde nun gesetzt: Ein Egon-Schiele-Weg zeichnet in 13 Stationen das Leben des jungen Künstlers im Tulln vor dem Ersten Weltkrieg nach. Ausgangs- und Endpunkt des Weges ist der Hauptbahnhof mit Schieles Geburtsräumen. Dazwischen kann man auf dem alten Schulweg des Malers wandeln; nachvollziehen, wo der kleine Egon und seine Mutter bei den Marktstandlerinnen am Hauptplatz eingekauft haben oder jene Stelle an der Donau bewundern, wo einst bei einer Überflutung das "Wasserkreuz" angeschwemmt wurde und wo 1897 und 1899 wohl auch die Schieles gewaltige Donau-Hochwasser beobachteten. Letzte Station des Rundwegs ist das Familiengrab am Stadtfriedhof, wo zwar nicht der Künstler selbst, aber immerhin seine Eltern und Geschwister bestattet wurden.

Den Schiele-Weg, offizielle Eröffnung ist am 16. Mai, kann man im Rahmen einer Stadtführung erleben oder – ausgestattet mit Plan und Info-Folder – auf eigene Faust erkunden. Künstlerisch gestaltet wurden die Stationen des Weges vom Tullner Bildhauer Gert Linke; das Konzept stammt von Martin Schubert.