Schiefergas: OMV will Bürger überzeugen

Die ökologischen Bedenken allerdings sind groß. „Da rennt man bei uns offene Türen ein. Wir sagen ganz klar: Wenn wir es nicht schaffen, das Schiefergas ökologisch zu fördern, dann werden wir es nicht machen“, versicherte Christopher Veit, Geschäftsführer der OMV Austria.

Eine „cleane“ Fördermethode werde gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben seit zwei Jahren entwickelt. „Bei dieser Methode wird nur Wasser, Sand und Maisstärke verwendet, keine Chemikalien“, konstatiert Professor Herbert Hofstätter von der Universität Leoben. Es werde zu keiner Kontamination von Grundwasser kommen, so die Überzeugung der OMV.

Auch das Landschaftsbild werde weniger leiden als vielfach befürchtet. „Wir kalkulieren mit einem Bohrplatz pro 25 Quadratkilometer“, rechnete OMV-Projektleiter Hermann Spörker vor. Insgesamt sei das Gebiet, in dem das Schiefergas vermutet wird, 200 Quadratkilometer groß – das ist in etwa die halbe Fläche der Stadt Wien. Eine gesetzliche Umweltverträglichkeitsprüfung sei zwar nicht vonnöten, sagte Veit, „wir werden aber unabhängig davon eine in Auftrag geben“.