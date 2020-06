Schicke Italiener im Bergsommer

Den Trend zum Kurzurlaub können die Tourismusbetriebe im Mostviertel gut nutzen. Frühling und Frühsommer bescherten den Regionen Moststraße und Eisenstraße-Ötscherland im Vergleich zu 2011 ein sattes Nächtigungsplus.

Mit 491.409 Nächtigungen bis Ende Juni habe man im gesamten Mostviertel ein Plus von 3,1 Prozent erreicht, erklärte Touristiker Andreas Purt. Bei den Gästeankünften wurde sogar ein Plus von 5,5 Prozent registriert. Magneten für die Gäste waren die Viersterne-Herbergen. Das wieder in Schwung gebrachte Schloss an der Eisenstraße in Waidhofen und das Alpenhotel Gösing bei Puchenstuben, sowie die Gemeinden Ardagger und Neuhofen stachen besonders hervor.

An der Moststraße prangt vor den qualitativ hochwertigen Anbietern von „Urlaub am Bauernhof“ das Schild „Ausgebucht“. „Wir haben ein Plus von 55 Prozent und könnten viel mehr Betten brauchen“, sagte Tourismusobfrau Michaela Hinterholzer.

Im alpinen Raum sorgt die Servicekarte „Wilde Wunder Card“ mit 65 Betrieben und 45 ermäßigten Ausflugszielen für Furore. Dazu läuft die Aktion „ Bergsommer“. Aktivitäten, wie die morgige „Alm- und Hüttenroas“ am Hochkar oder die Installation der gestylten Italo-Enzo-Möbeln in luftiger Höhe soll für weitere Erfolgsmonate sorgen.