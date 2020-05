Rakete verletzte Kinder, zwei Häuser brannten

Zu 350 Rettungseinsätzen musste in Niederösterreich in der Silvesternacht ausgerückt werden. Elf Mal lautete der Grund „Verletzung durch Böller oder Kracher“, der schwerste Vorfall ereignete sich in St. Pölten.

Gegen zwei Uhr früh hatten fünf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 22 Jahren beim alevitischen Kulturzentrum mit Feuerwerkskörpern hantiert, während die Eltern bei einer Veranstaltung im Zentrum waren. Dabei dürfte eine Rakete am Boden explodiert sein. Ein Kind wurde an den Händen und im Gesicht verletzt. Es musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei sind die Verletzungen aber nicht schlimm.

Verletzt wurde weiters kurz vor Mitternacht in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ein 29-Jähriger. Der Mann war in seinem Garten von einem Feuerwerkskörper im Gesicht getroffen worden. Er erlitt Verletzungen im Mundbereich und an der Stirn und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

Die meisten der insgesamt 73 Notarzteinsätze (25 Prozent mehr als im Jahr zuvor) hatten aber einen alkoholischen Hintergrund. Die Rettungskräfte mussten bewusstlose Patienten versorgen. Übermäßiger Alkoholkonsum löste auch Einsätze wegen Herz- und Lungenproblemen aus.