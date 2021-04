Tischlerei-Lager steht im Bezirk St. Pölten in Flammen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Hohe Rauchsäulen stiegen am Montagvormittag über Weinburg (Bezirk St. Pölten Land) auf. Die Lagerhalle einer Tischlerei in Klangen war in Flammen aufgegangenen.