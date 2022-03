Raus aus Gas: 500 Demonstrierende in St. Pölten fordern NÖ Politik auf

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

"Don't fuel war" - zu Deutsch "Heizt den Krieg nicht an" - tönte am Freitagmittag durch die St. Pöltner Innenstadt. Rund 500 Teilnehmer des zweiten nö-weiten Klimastreiks von Fridays For Future forderten die NÖ Landesregierung lautstark zum Ausstieg aus Öl und Gas auf.

Denn: „Die Gaskrise und der Krieg in der Ukraine zeigen einmal mehr auf, dass das Ende der Nutzung der fossilen Brennstoffe so schnell wie möglich kommen muss“, wie Max Nutz von den Fridays For Future in Krems bemerkte.

Forderungen an Land NÖ

Dabei sei laut den Aktivisten gerade NÖ mit etwa 200.000 Gasheizungen von fossilen Brennstoffen abhängig. Der Ausstieg aus Gas sei "nicht nur aus klimatechnischen Gründen unbedingt notwendig", sondern sei auch aus geopolitischer Verantwortung wichtig, um nicht die russische Kriegskasse zu finanzieren, so FFF.