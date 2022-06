Pkw-Lenker rammte Rennradfahrer im Bezirk Krems und flüchtete

Am frühen Dienstagmorgen war ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Krems-Land mit seinem Rennrad im Gemeindegebiet von Senftenberg in Richtung Obermeisling unterwegs. Trotz eingeschaltetem Rücklicht, dürfte der Mann von einem Pkw-Lenker im Ortsteil Senftenbergeramt übersehen worden sein.

Lenker flüchtete

Das Auto erwischte das Fahrrad an der hinteren Radnabe und schleuderte den 49-Jährigen zu Boden. Dieser erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und musste mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems an der Donau gebracht werden.