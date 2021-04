Kremser Feuerwehr bewahrt Auto vor Absturz in Löschteich

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am frühen Sonntagmorgen kam ein Pkw in Gneixendorf aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und drohte in den nahen Löschteich abzustürzen.

Wieder auf Straße gezogen

Unmittelbar nach Eintreffen sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwache Gneixendorf einerseits die Unfallstelle, andererseits wurde durch Spanngurte ein Abrutschen des verunfallten Fahrzeuges verhindert.