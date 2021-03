Europaballett probt für „Madame Butterfly“ in Serbien

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein neues Werk in Bezug auf das Genre Ballett entsteht in Zusammenarbeit der fünf Länder Österreich, Deutschland, Japan, Slowenien und Serbien. Vertanzt, nach einer Choreografie von Peter Breuer wird „Madama Butterfly“, eine Weltpremiere, die anlässlich der europäischen Kulturhauptstadt 2021 am 14. Mai 2021 in Novi Sad zu sehen ist.