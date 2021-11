"Ich bin dankbar, dass ich in den vergangenen Monaten derartig viel Unterstützung und Zuspruch erhalten habe. Das gibt mir Kraft in meinem Kampf gegen diese heimtückische Krankheit. Ich will einfach leben und meine Kinder beim Aufwachsen zusehen”, will Melanie für ihre Kinder und ihre Familie nicht aufgeben und kämpfen.

Unterstützung

Neben einer Social-Media Kampagne (facebook.com/melaniesstory) wurde ein eigenes Spendenkonto (IBAN: AT 84 2025 6000 0061 4362, BIC: SPSPAT21XXX) sowie eine Crowdfunding-Kampagne eingerichtet.