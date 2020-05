Säure von Autobatterien legte Westautobahn lahm

Im Frühverkehr löste am Donnerstag ein tschechischer Sattelzug auf der A 1 zwischen Amstetten-West und -Ost einen fünf Kilometer langen Stau aus. Das mit Autobatterien beladene Gefährt kam ins Schleudern und blieb abgeknickt in der Leitschiene hängen. Vier Paletten Batterien zerschellten auf der Straße, die Säure floss aus. 15 Mann der Feuerwehr Amstetten und Asfinag-Mitarbeiter räumten die Schadstoffteile weg und bargen den Laster. Das vom Regen verdünnte Säure-Wassergemisch floss in ein Auffangbecken, wo es die BH Amstetten abpumpen ließ.