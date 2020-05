Das Klima ist aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung sehr unterschiedlich. Am meisten ist das kontinentale Klima, mit kurzen, trockenen Sommern und langen Wintern verbreitet. Wenn man von Norden nach Süden oder umgekehrt durch Rußland reist, durchfährt man arktische und gemäßigte bis hin zu subtropischen Klimazonen. In Moskau erreichen die mittleren Tagestemperaturen in den Monaten Juni bis August 22 Grad bis 24 Grad und in den Monaten Dezember bis Februar -5 Grad bis -7 Grad.