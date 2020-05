Auch wenn Rumänien im Osten Europas liegt, so erinnert die Lebensart des Landes doch auch immer ein wenig an den Charme Frankreichs. Deshalb nannte man die Rumänen besonders früher die "Franzosen Osteuropas". Sehenswert ist in Rumänien insbesondere das Bergland, allen voran die Karpaten, die gerade für Wanderer ein Paradies sind. Auch Angler und Jäger kommen hier auf ihre Kosten. Nicht entgehen lassen dürfen sich Touristen außerdem die Klöster an der Moldau und in der Walachai. Wer nicht gerade am Schwarzen Meer das Baden genießt, findet außerdem in Sibiu, dem einstigen Siebenbürgen und der Haupstadt Bukarest viele kulturelle Sehenswürdigkeiten.