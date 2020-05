Ringen um Nord-Süd-Verbindung

"Uns ist das Problem bewusst", erklärt der oberste Verkehrsplaner des Landes, Friedrich Zibuschka. Doch wolle man derartige Verbindungen keinesfalls "von oben" verordnen. "Wenn der Wunsch aus der Region kommt, stehen wir Gewehr bei Fuß", sagt Zibuschka. Derweil versuche man, durch Maßnahmen vor Ort Erleichterungen zu schaffen, beispielsweise die Umfahrung Maissau. Doch ist ihm bewusst, dass das keine Lösung des Problems von Horn und Hollabrunn darstellt.



Mutmaßungen über mögliche Trassen will er nicht anstellen. Allerdings blieben aus geografischer Sicht wenige Möglichkeiten.



Die gewünschte Verbindung Langenlois-Grafenwörth sei aus Sicht von Insidern sehr heikel. Sie würde durch dicht besiedeltes Gebiet und vorbei am neuen Konzerthaus Grafenegg führen.

"Freude hätten wir keine mit so einer Verbindung. Aber persönlich glaube ich, dass sich die Einstellung zu einer neuen Straße ändert, wenn der Verkehr in einem Ort zu stark zunimmt", meint Vizebürgermeister Heinrich Becker aus Hadersdorf-Kammern mit Blick zum Wagram.