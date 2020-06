Rezept gegen Gästeflaute

Nach insgesamt 1200 Veranstaltungen ist ihm die Lust an der Event-Organisation noch immer nicht vergangen. Ganz im Gegenteil. Juster liebt es, Kultur aus der Großstadt in sein Dorfgasthaus zu importieren.

Weil in den 1990er-Jahren die Touristen im südlichen Waldviertel kontinuierlich weniger wurden, feilte er erfolgreich an einem Rezept, um Gäste in seinem Betrieb zu halten. "Wir mussten uns neu positionieren", erinnert sich der 48-Jährige.

Die Idee ging auf. Heute geben sich namhafte Stars aus der österreichischen Kulturszene regelmäßig die Türklinke in die Hand. Zu seinen Stammgästen gehören unter anderem Roland Düringer, Willi Resetarits, Thomas Maurer, Alf Poier, Joesi Prokopetz und Klaus Eckel. Viele Künstler sind Justers persönliche Freunde geworden. "Sie kommen gerne ins Waldviertel, weil sie das familiäre Ambiente in unserem Betrieb lieben" , schildert Juster, der jedoch anders als früher nur noch Wochenend-Gastwirt ist. Von Montag bis Freitag ist er Geschäftsführer der Kulturinitiative Weinsbergerwald.