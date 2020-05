Rettung der Bahnlinie: Eklat im Ministerium

Im Kampf um die Rettung der Gutensteinbahn wird der Ton immer rauer. Eine Delegation um Gutensteins Bürgermeister Hannes Seper und ÖVP-Nationalrat Hans Rädler reiste am Dienstag ins Infrastrukturministerium, um wie vereinbart Ministerin Doris Bures ( SPÖ) 3466 Unterschriften zum Erhalt der Bahn zu überbringen. Doch die Ministerin blieb dem Termin fern, worauf es zu einem verbalen Schlagabtausch mit ihrem stellvertretenden Kabinettschef kam.

Wie vom KURIER berichtet, stellte die ÖBB mit Sommer 2012 die Schließung des vier Kilometer langen Abschnitts zwischen Gutenstein und Pernitz in den Raum. Daraufhin formierte sich in der Region und vor allem im Piestingtal heftiger Widerstand. Gutensteins Bürgermeister Hannes Seper ortet in der Sache ein falsches Spiel. „Es wird behauptet, die Sanierung der Strecke koste fünf Millionen Euro. Das ist aber falsch“, so der Ortschef. Erst vor eineinhalb Jahren seien schadhafte Schienen ausgetauscht worden.

Am Dienstag wollte man das Konvolut Ministerin Bures übergaben, die jedoch eine Vertretung schickte. Dabei kam es zum Eklat.