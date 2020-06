Rekord-Pilot flog 10.000sten Einsatz

Keiner hat so viele Einsätze absolviert wie er: Am Dienstag hob Johann-Paul Brunner mit einem Christophorus-Notarzthubschrauber zu seinem 10.000sten Einsatz ab. Es ging nach Judenau, Bezirk Tulln, wo eine 21-Jährige von einem Auto gestreift wurde und dringend ärztliche Hilfe benötigte. "Die Frau erlitt zum Glück aber nur Verletzungen unbestimmten Grades. Eine Routinegeschichte", erzählt der Kremser im KURIER-Gespräch.

Brunner, Christophorus-Pilot der ersten Stunde, war maßgeblich am Aufbau der ÖAMTC-Flugrettung beteiligt und flog am 8. September 1983 auch den ersten Einsatz von Christophorus 2. In den vergangenen 29 Jahren, die Brunner bereits für die Christophorus-Staffel fliegt, verbrachte er mehr als 7000 Stunden im Cockpit, um Menschen in ganz Österreich das Leben zu retten.