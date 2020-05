"Reinhard Mey" in Unterwäsche

Nächste Szene: die Mädchen liegen am Pool ihrer Model-Villa; Auftritt Heidi Klum. "Na, seid ihr am Sonnen? Damit ist jetzt Schluss", gab diese gleich klare Anweisungen.



Statt dem obligatorischen Foto wurde diese Woche ein Videospot gedreht, und zwar im Stil a la Heidi Klum rockt werbend für das Spiel " Guitar Hero" (wer es noch nicht kennt: siehe Link).



Alsdann mussten die Mädchen ebenfalls eine Gitarre in die Hand nehmen und wie ein echter Rockstar herumhüpfen - was für blaue Knie bei den Kandidatinnen und neues Wissen sorgte. So lernte die 30+ Generation ein eigentlich recht unfeines Wort: rumspacken. Was, nach kurzer Recherche, jemanden beschreibt, der sich nicht angemessen, sondern albern oder lächerlich benimmt. Schon die Fantastischen Vier sollen diesen Begriff 1995 im Lied "Was geht" verwendet haben.

Soviel dazu, zurück in die Model-Villa.