Reinhard Gerer kocht den Bisamberg ein

Der Heurige Magdalenenhof - nicht zu verwechseln mit der Villa Magdalenenhof schräg gegenüber - ist seit Jahrzehnten ein gastronomisches Problemkind. Jetzt versucht der bereits sechste Pächter seit 1985 sein Glück: Wie der KURIER erfuhr, soll Starkoch Reinhard Gerer bereits Mitte Juni auf dem Bisamberg aufsperren.



Der ehemalige "Korso"-Kochkünstler übernahm nach bitteren Niederlagen 2007 (Zurückstufung auf eine Haube, Aberkennung des Michelin-Sterns) im Februar 2009 die gastronomische Leitung des Business-Clubs k47. Über seine Pläne am Magdalenenhof will Gerer noch nicht viel verraten. Das Forstamt, Besitzer der Liegenschaft, bestätigt jedoch die Übernahme. Eröffnungstermin ist bereits in zwei Wochen.

Bisher war der Heurige vom Pech verfolgt. Nichts schien in dem alten Scheunengemäuer, das immer nur oberflächlich renoviert wurde, zu funktionieren. Der Eindruck vieler Besucher: Finsterer Autobahnraststättenflair, unterstrichen durch dunkles Holz und Geruch von altem Schnitzelfett. Die Terrasse punktete mit herrlichem Panoramablick über die Südhänge des Bisamberges, das Lokal selbst war einfach nur lieblos und stand zuletzt drei Jahre leer.