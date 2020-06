Region punktet mit Innovation

So tritt Albrecht mit seinem Erfindergeist in die Fußspuren seines berühmten „Vorgängers“, den Großindustriellen und Vordenker Andreas Töpper, der ebenfalls bereits am Standort Neubruck neuartige Techniken in der Metallverarbeitung erfunden und entwickelt hat.

„Ich bin überaus beeindruckt. Für mich hat diese neuartige Erfindung sehr großes Potenzial“, bestätigt Pernkopf nach der genauen Inspizierung der von Albrecht bereits zum Patent angemeldeten „Wasserkraftfischschnecke“ und sichert ihm auch seine Unterstützung für die weitere Entwicklung zu.