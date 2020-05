Rauchgas bedrohte Hausbewohner

Das Feuer brachte der Löschtrupp rasch unter Kontrolle. Mit einer Kübelspritze und einem Gartenschlauch waren die Flammen schnell gelöscht. Den gefährlichen und lästigen Rauch im Haus entfernten die Feuerwehrleute mit Hilfe einer Druckbelüftung. Warum die Holzkonstruktion in Brand geraten war, konnte vorerst nicht geklärt werden.



Schwierige Löscheinsätze hatten Feuerwehrleute in NÖ auch schon Freitagabend zu meistern. Wie in Teilen des KURIER berichtet, war am Gelände einer Gärtnerei in Bad Vöslau, Bezirk Baden, ein 15 Kubikmeter großer Altholzhaufen in Flammen aufgegangen. Weil bei dem Großbrand Wassermangel herrschte, waren die Löscharbeiten schwierig. Nach drei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Auch auf der Südautobahn kam es zu es dramatischen Szenen. Bei Zöbern konnte ein Buslenker sein Gefährt rechtzeitig anhalten und 26 Passagiere ins Freie bringen. Aus dem Busheck hatten plötzlich Flammen geschlagen.