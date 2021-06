Raubmord bei Einbruch: Bande zog durch Europa

Eine in der Vorwoche in Wien gefasste siebenköpfige Einbrecherbande hat laut Polizei neben einem Raubmord in Bayern eine Reihe von äußerst brutalen Überfällen auf Hausbesitzer in Nieder- und Oberösterreich sowie in der Schweiz auf dem Kerbholz. Die in verschiedenen Ländern mehrfach vorbestraften Rumänen unternahmen Raubzüge bis in die Beneluxstaaten, sagte Franz Polzer, Chef des LKA NÖ.

Die bedrohten, geschlagenen und malträtierten Opfer waren ältere Menschen, die den aggressiven Männern hilflos ausgeliefert waren, so Polzer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in St. Pölten.