Rastplatz-Rebellin probt den Aufstand

Frei nach Helmut Qualtinger: Golitschek gegen Asfinag, das ist Brutalität – und nun beim Obersten Gerichtshof (OGH) anhängig. Die streitbare Unternehmerin Sandra Golitschek betreibt einen Autobahn-Rastplatz bei Leobersdorf (NÖ). Neben Herzblut, Unternehmergeist und viel persönlichem Engagement investierte Golitschek vor allem auch viel Geld in "ihr Baby", wie sie sagt. Den Wert eines Oberklassewagens steckte sie in die Einrichtung ihres "Shopstop". "Ich habe mich vor acht Jahren ins Abenteuer gestürzt und es hat sich ausgezahlt", sagt sie nicht ohne Stolz. Aus einer anfänglich wenig ertragreichen Location hat sich mittlerweile eine Cashcow an der A 2 entwickelt. "Am Wochenende rennen uns die Leut die Türen ein." Nur die Asfinag hat offenbar andere Pläne und verlängerte den Pachtvertrag nicht weiter.

Über die Jahre lebte man sich offenbar auseinander, die Autobahngesellschaft will die Shop-Betreiberin loswerden. Möglichst schnell, eine neue Pächterin steht bereits fest. Was für Golitschek unverständlich ist. "Am 13. April kommt der Gerichtsvollzieher und will mir das Gschäft ausräumen", schäumt Golitschek. "Dabei verfügt die neue von der Asfinag ausgewählte Pächterin über keine einschlägigen Geschäftserfahrungen." Die resolute Geschäftsfrau geht mit der Causa zum Obersten Gerichtshof, um das drohende Unheil noch abzuwenden.