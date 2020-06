Raffinierter Einschleichdieb geschnappt

Neun Einschleichdiebstähle und ein räuberischer Diebstahl werden einem 37-Jährigen angelastet, der im Sommer in mehreren Bezirken sein Unwesen trieb. Nun sitzt der Rumäne in St. Pölten in Haft. Ein Komplize wurde angezeigt. Die Verdächtigen waren in Nußdorf ob der Traisen im Bezirk St. Pölten einigen Passanten aufgefallen und wenig später von der Polizei festgenommen worden.

Der 37-Jährige hatte in Häuser in den Bezirken Amstetten, St. Pölten, Tulln, Melk, Krems und Baden zugeschlagen. Er soll Schmuck und Geld im Wert von 28.500 Euro erbeutet haben.

Der Hauptbeschuldigte war vorwiegend in ländlichen Orten aktiv. Er drang über offene Haus- oder Terrassentüren, oft auch durch Garagen in Häuser ein. Meistens hielten sich die Eigentümer in anderen Gebäudetrakten oder im Garten auf. Beim Auskundschaften sprach der raffinierte Gauner seine Opfer oft sogar an und fragte auf Englisch um eine Unterkunft.

In Hößgang, Gemeinde Neustadtl im Bezirk Amstetten wurde der Einschleichdieb im vergangenen August von einer Hausbesitzerin im Schlafzimmer überrascht. Ihr Mann und eine benachbarte Gastwirtin verfolgten den flüchtenden Eindringling. Der sprang zu einem Komplizen ins Auto. Mit wilder Fahrt konnten die Gauner ihre Verfolger abschütteln. Den nun verhafteten Rumänen konnten alle Opfer, die ihn bei seinen Coups angetroffen hatten, identifizieren.