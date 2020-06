Räuber stürmte mit gezogener Waffe in Bank

Mit vorgehaltener Pistole stürmte gestern Vormittag ein vermummter Mann in die kleine Raiffeisen-Filiale in Viehdorf im Bezirk Amstetten. "Mehr Geld " fauchte er den beiden geschockten Bankangestellten entgegen. Eine von ihnen stopfte Banknoten in den vom Gangster mitgebrachten Stoffsack. Nach wenigen Minuten nahm der Spuk ein Ende, der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte.