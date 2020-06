Räuber musste Bankangestellte in Kassenraum holen

Mit vorgehaltener Pistole stürmte gestern Vormittag ein vermummter Mann in die kleine Raiffeisen-Filiale in Viehdorf im Bezirk Amstetten. Doch vorerst musste er überrascht feststellen, dass im Kassenraum keine Bediensteten anwesend waren. Der Räuber musste laut Angben der Polizei erst eine der beiden Frauen aus einem der zwei Beratungsräume der Bank holen. Als er dann die zweite Angestellte bemerkte winkte er sie mit vorgehaltener Fausfeuerwaffe ebenfalls in den Kassenraum.

"Mehr Geld " fauchte er den beiden geschockten Bankangestellten entgegen. Eine von ihnen stopfte Banknoten in den vom Gangster mitgebrachten beigen Stoffsack. Abwechselnd richtete er die Waffe auf eine der Frauen. Nach wenigen Minuten nahm der Spuk ein Ende, der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Sonnenbrille, schwarzer Schal und die tief ins Gesicht gezogene schwarze Schirmkappe, so versuchte der Kriminelle seine Identität zu verbergen. Eher auffällig war die großkarierte rot-schwarze Ski-Jacke, die der rund 1,70 Meter große und zwischen 30 und 40 Jahre alte Mann beim Coup trug. Aufgrund seiner bodenständigen Sprache vermuten Kriminalisten, dass ein Inländer am Werk war.

Sofort nach dem Überfall startete die Polizei eine groß angelegte Alarmfahndung. Zufahrtsstraßen nach Viehdorf wurden mit bewaffneten Posten besetzt, alle Autos kontrolliert. Auch die Polizeihundestaffel ging in Einsatz, ebenso eine Gruppe des Einsatzkommandos Cobra und ein Hubschrauber des Innenministeriums. Doch die Suche nach dem Räubers blieb vorerst ergebnislos. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die beiden Raubopfer waren laut Polizei durch die Bedrohung mit der Waffe massiv eingeschüchtert.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 059133-30 3333.