Räuber-Duo überfiel Grenzlokal

Während einer der Täter an der Eingangstüre Schmiere stand, ging der andere schnurstracks auf die 21-jährige Angestellte zu und hielt ihr eine Pistole vor das Gesicht. Der Mann sprach teilweise hochdeutsch und teilweise in örtlichem Dialekt. Er zwang sein Opfer, das Bargeld aus den beiden Kassen in einen mitgebrachten schwarzen Adidas-Rucksack zu geben. Weil die geschockte Frau etwas zögerte, packte er sie an den Haaren und schlug ihren Kopf heftig gegen eine Türe.



"Die Losung dürfte ihm zu wenig gewesen sein. Er schrie sie an, ihm den Tresor zu zeigen", schildert Kramer. In dem Stahlschrank in einem Nebenraum werden die gesamten Banknoten aus dem Wechselgeschäft aufbewahrt. Die Täter hatten es nur auf die Euro-Scheine abgesehen, die Devisen ließen sie im Tresor zurück. Anschließend flüchteten die Räuber.



Zwei Polen, die wenig später an der Grenzstelle eintrafen, fanden das verletzte Überfallopfer und riefen die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Tatort-Spezialisten versuchen nun etwaige brauchbare Spuren auszuwerten.