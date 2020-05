Punsch – Wärmender Begleiter im Winter

Wenn’s mal schnell gehen muss. Oder Sie Ihren Punsch nicht jeden Tag neu zubereiten möchten, sondern gerne etwas vorrätig haben, dann ist die Herstellung eines Punschkonzentrats zu empfehlen.

Zubereitung



1 Für die Herstellung eines Extrakts pressen Sie ganz einfach immer die doppelte Menge an Früchten, die in den nachfolgenden Rezepten angegeben ist, aus. Davor legen Sie jedoch je eine halbe Frucht zur Seite.



2 Geben Sie den gepressten Saft und die in den Rezepten genannten Gewürze in einen großen Kochtopf.



3 Schneiden Sie die zur Seite gelegten Früchte in kleine Stücke. Diese Fruchtstücke und die doppelte Menge Zucker (je nach Belieben kann es auch weniger bzw. mehr sein), die in den unten stehenden Rezepten angeführt ist, kommen ebenfalls in den Kochtopf.



4 Gießen Sie noch ca. 0,5L warmes Wasser dazu und dann bringen Sie die Flüssigkeit zum Köcheln. Zur Geschmacksverfeinerung können 0,1 bis 0,2L des im Rezept angeführten Rums und/oder Whiskys hinzugeben werden.



5 Lassen Sie Ihren "Ansatz" nun mindestens 2-3 Stunden köcheln bis sich ein dickflüssiger aber nicht zäher Saft (Konzentrat) gebildet hat.



6 Sieben Sie das Konzentrat ab und füllen Sie es in ein verschließbares Gefäß. Sie können es nun gekühlt über mehrere Tage aufbewahren und wann immer Sie wollen als Grundlage für Ihre Punschmischungen verwenden.



Das Konzentrat wird mit Tee (Empfehlung: Blutorange) beliebig gemischt, das Mischverhältnis sollte aber nicht höher als 1:5 sein.