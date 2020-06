Prozess-Thriller um Brandserie

Sieben schwer bewaffnete Justizbeamte umringten am Dienstag einen schlanken 29-Jährigen, der Gurt und Handschellen trug, auf seinem Weg in einen Verhandlungssaal des Landesgerichtes Krems. Was sich dort abspielte, könnte als Vorlage für ein Thriller-Drehbuch dienen.

Staatsanwältin Kristina Resch will den Mann, der schon einmal zehn Jahre wegen Raubes und versuchten Mordes hinter Gittern saß, als geistig abnormen Rechtsbrecher einweisen lassen. Die Anklage wirft ihm vor, in Krems und Mautern Brände gelegt sowie die Feuerwehr auch durch Fehlalarme geschädigt zu haben.

Verteidiger Christian Hirtzberger kritisiert das Fehlen von Beweisen. Äußert gar den Verdacht, ein Intimfeind seines Mandanten habe die Delikte verschwörerisch inszeniert. Das Handy des Angeklagten, von dem einige der Notrufe kamen, sei auch anderen zugänglich, vielleicht gehackt gewesen.