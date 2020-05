Propellermaschine musste auf Acker notlanden

Zu einer spektakulären Notlandung kam es am Sonntagnachmittag in Persenbeug-Gottsdorf (Bezirk Melk): Ein einmotoriges Propellerflugzeug setzte auf einem Acker auf. Der Pilot (63) und sein Co-Pilot (27), beide ungarische Staatsbürger, blieben nach Angaben der Landespolizeidirektion NÖ unverletzt. An dem Leichtflugzeug entstand Sachschaden.

Laut Polizei war das schlechte Wetter für die Notlandung verantwortlich. Die Männer waren mit ihrer Piper PA-28 auf dem Weg von Ungarn nach Bayern gewesen.