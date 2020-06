Pröll will’s noch einmal wissen

Der enge Kontakt zur Basis soll der VPNÖ auch für den kommenden Landtagswahlkampf den entsprechenden Schub verleihen. Erwin Pröll griff zum Fußballvergleich: "Wir sind jetzt in der 75 Minute und es steht 2:0. Wenn wir bis zur 90. Minute diszipliniert weiterspielen, ist uns der Sieg nicht zu nehmen." Die 54,4 Prozent für die ÖVP bei der vergangen Landtagswahl sind Maßstab: Nur durch die klaren Verhältnisse sei das Land so gut aufgestellt. Pröll: "Verwaschene Verhältnisse wie im Bund darf es in Niederösterreich nie geben."

Seit Samstag hat der VPNÖ-Chef auch zwei neue Stellvertreterinnen: Soziallandesrätin Barbara Schwarz (98 Prozent Zustimmung) und Renate Scheichelbauer-Schuster (98,2 Prozent), Unternehmerin und Vizebürgermeisterin in Pöchlarn (Bezirk Melk). Sie ersetzen in dieser Funktion Vizekanzler Michael Spindelegger und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. Hintergrund: Auch an der VP-Spitze soll die Parteibasis stärker zur Geltung kommen.