Polizisten sahen Auto durch Luft fliegen

Erst vergangenen Dienstag hatte es auf diesem Streckenabschnitt einen schweren Unfall gegeben. Als zwei Polizeistreifen Sonntagfrüh die Unfallstelle auf der B 16 im Bezirk Baden (NÖ) vermessen wollten, wurden sie Zeugen eines weiteren Horror-Crashs.



Eine Pkw-Lenkerin, die dem jungen Lenker entgegenkam, berichtete: "Er raste an mir vorbei, und plötzlich sah ich im Rückspiegel eine Staubwolke aufsteigen." Der Wagen des 19-jährigen Burgenländers, Harald W., war bei Ebreichsdorf mit weit überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Das Auto flog 100 Meter weit in ein Feld und überschlug sich dabei mehrmals. Die Polizisten konnten beobachten, wie W. aus dem Auto geschleudert wurde und schwer verletzt auf dem Acker liegen blieb. Die Beamten liefen sofort zum Unfallopfer und verständigten die Rettungskräfte. Während sie Erste Hilfe leisteten, machte sich der Notarzthubschrauber auf den Weg zum Unglücksort. Das junge Unfallopfer - er feiert in zwei Wochen seinen 20. Geburtstag - wurde ins Landesklinikum Mödling geflogen.