Polizist quittierte Dienst und wird Priester

An seinem Entschluss, künftig Seelsorger sein zu wollen, hat sich in den Exerzitien nichts geändert. Innere Spannung kennt er trotzdem. "Es hat schon Priester gegeben, die bei der Bischofsweihe kehrtmachten und davonliefen", sagt er.

Mit der Diakonweihe will Hochedlinger in seiner Pastoralausbildung in Maria Anzbach und Eichgraben Verantwortung übernehmen und auch Initiative zeigen. "Das, was ich verkündige, will ich auch vorleben." Ein Beitrag ist etwa, mit Freiwilligenarbeit Flüchtlingen zu helfen. Einsatzmöglichkeiten in seiner Region gebe es genug, erzählt er. Der Jungdiakon soll künftig auch wichtige Aufgaben im Pfarrgeschehen übernehmen. Er spendet Taufen, leitet Wortgottesdienste oder Begräbnisfeiern und darf auch predigen.

Als Assistent eines Pfarrers hat Martin Hochedlinger schon in der Studienzeit Erfahrung in der heimatlichen Nachbarpfarre Viehdorf gesammelt und in Pfarrer Leopold Lumesberger einen Freund und Berater gefunden. Ein Dankeschön hat der künftige Priester, der im Vorleben neben Polizist auch Einzelhandelskaufmann war, bereits im Sinn. Nach der Priesterweihe und der feierlichen Primiz daheim in Neustadtl wird er eine Woche später mit den Viehdorfern Nachpriminz feiern.