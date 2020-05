Polizeikugeln trafen Räuber neun Mal

Drei Polizisten und eine Beamtin haben insgesamt zwölf Mal auf den 21-jährigen Martin K. gefeuert. Neun Projektile aus drei Dienstwaffen trafen ihr Ziel, drei dieser Treffer waren laut Gerichtsmediziner Wolfgang Denk tödlich.

Ob der massive Waffeneinsatz der Beamten gerechtfertigt war, dem ging man am Freitag am Ort des Geschehens in Neunkirchen (NÖ) auf den Grund. Am 3. Juli ist dort auf der Bundesstraße 17 nach einer wilden Verfolgungsjagd jener 21-Jährige gestoppt worden, der zuvor versucht hatte in Wiener Neustadt mit einer Waffe in der Hand eine Tankstelle zu überfallen (der KURIER berichtete). Bei der Tatortrekonstruktion demonstrierten die beteiligten Beamten, wie es zu den tödlichen Schüssen kam.

"Hände hoch! Lass deine Hände in der Luft", schrie einer der Beamten den jungen Mann durch das Fenster auf der Fahrerseite an. Die Dienstwaffe war im Anschlag auf Martin K. gerichtet. Obwohl die Polizisten den 21-Jährigen von allen Seiten anschrien, er solle endlich aufgeben, soll der junge Mann zu seiner täuschend echt aussehenden Softgun gegriffen haben und mit der Waffe im Anschlag auf der Beifahrerseite ausgestiegen sein. "Er hat beim Aussteigen sogar mit der Waffe geschossen und damit weiter auf die Beamten gezielt", erklärt Nikolaus Rast, Verteidiger der Polizisten, die die Schüsse abgaben. Das Verhalten seiner Mandanten bezeichnet Rast als korrekt. Der Täter hätte es darauf angelegt, erschossen zu werden.

Warum die Polizisten gleich zwölf Mal feuerten, erklärten sie so: Die ersten Treffer zeigten keine Wirkung und Martin K. sei schnurstracks weiter auf sie zugegangen. Rast macht die "Mickey-Mouse-Munition" der Exekutive dafür verantwortlich. "Diese vielen Schüsse und Treffer würde es nicht geben, wenn die Polizei endlich mannstoppende Munition anschafft."