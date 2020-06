Polizei-Zivildiener rettete SKN-Match

„Überlegt hab ich schon, ob ich‘s machen soll oder nicht. Aber dann hab ich mir gedacht, so eine Gelegenheit kriegst nur einmal.“ Johannes Marek aus Schrems, derzeit Zivildiener bei der Stadtpolizei St. Pölten und nebstbei ausgebildeter Schiedsrichter debütierte Dienstagabend zufallsgesteuert in der Bundesliga.

Nachdem Profi-Linienrichter Armin Eder beim Heimspiel SKN St. Pölten gegen SV Grödig in der 60. Minute beim Stand von 1: 0 wegen einer Adduktorenzerrung ausfiel, wurde via Platzsprecher im Publikum Ersatz gesucht. Der 18-Jährige meldete sich und rettete damit das Spiel des Tabellensechsten der „Erste Liga“ gegen den Salzburger Verfolger vor dem Abbruch. Ja, mehr noch: Marek gab nicht bloß den Aushilfs-„Liri“, sondern wachelte auch beim Anschlusstreffer der Gäste ein klares Abseits an.