Polizei schnappt BMW-Bande

Unmittelbar an der Staatsgrenze raste der Wagen jedoch in eine Baumgruppe und blieb schwer beschädigt liegen. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte allerdings mithilfe der Wärmebildkamera eines Polizeihubschraubers in einer Wiese entdeckt und festgenommen werden.



Sein 31-jähriger Komplize hatte die Szenen vom Steuer des gestohlenen BMW X6 aus

verfolgt und versucht, sich auf einem entlegenen Weg mit dem Wagen zu verstecken. Er wurde jedoch ertappt und ebenfalls festgenommen.



Vom geflüchteten Motorradfahrer fehlte zunächst jede Spur, bis jedoch gegen 7.30 Uhr eine Streife an der Grenzkontrollstelle Laa an der Thaya ein merkwürdige Beobachtung machte. Den Polizisten war ein Kombi mit polnischen Kennzeichen aufgefallen. Am Beifahrersitz des Wagens saß ein 35-jähriger Pole in voller Motorrad-Montur. Es handelte sich um den geflüchteten Biker, der die Maschine zuvor in Wien-Favoriten gestohlen hatte. Bei einer Durchsuchung des Kombis fanden die Beamten Geräte zum Außer-Kraft-Setzen von elektronischen Wegfahrsperren. Beide Männer wurden festgenommen. Alle vier Verdächtigen sitzen mittlerweile in der Justizanstalt Wien-Josefstadt in Untersuchungshaft.



"Wir überprüfen, ob sie auch mit ähnlich gelagerten Diebstählen in Verbindung stehen. Jedenfalls war die Aktion ein toller Erfolg", erklärt Oberst Ernst Schuch vom nö. Landeskriminalamt.