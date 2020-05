Aus Missbrauchs-Kinderheim wird vermutlich ein Wohnpark

Nach dem Missbrauchs-Skandal im Kinder-Wohnheim der Stadt Wien in Pitten, Bezirk Neunkirchen, gehört das Haus der Geschichte an. Mit Jahresende hat die Volkshilfe den Betrieb in dem in die Schlagzeilen geratenen Heim endgültig eingestellt. Knapp 40 Mitarbeiter haben ihren Job verloren. Das etwa 6000 große, herrschaftliche Anwesen, wird verkauft und könnte in Zukunft als Wohnpark oder Pflegeheim eine neue Nutzung finden.

Die Wiener Volkshilfe hat in Pitten im Auftrag der Stadt Wien jahrelang ein Kinderheim für Sprösslinge aus problematischen Verhältnissen betrieben. Die Betreuung schien auch außerhalb Wiens sehr gut zu funktionieren, bis Ende 2011 ein Missbrauchsfall ans Tageslicht kam. Ein 47-jähriger Betreuer soll sich an Heimkindern sexuell vergangenen haben. Obwohl die Sache hausintern bekannt wurde, war das Dienstverhältnis mit dem Betreuer nicht gekündigt, sondern einvernehmlich aufgelöst worden – er bekam obendrein noch einen Job in einem anderen Heim. Während der Ermittlungen durch das nö. Landeskriminalamt schied der Verdächtige freiwillig aus dem Leben.