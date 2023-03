Pflegeheimprozess: Möglicher Medikamentenmissbrauch steht im Raum

Im Prozess um Vorfälle in einem Pflegeheim in Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) hat die frühere Vorgesetzte der vier Angeklagten von "sehr müden" Bewohnern im Anklagezeitraum 2020 bis 2021 berichtet. Eine Ursache sei nicht gefunden worden, so die 48-Jährige am Donnerstag in St. Pölten. Bei einer Behördenkontrolle wurde ein Medikamentenvorrat entdeckt. Laut Anklage sollen Bewohnern zusätzliche Mittel gegeben worden sein, um sie ruhigzustellen. Die Vorwürfe werden bestritten.

Einen Medikamentenmissbrauch habe sie nie vermutet, erklärte die damalige Pflegedienst- und Wohnbereichsleiterin. Im Gegensatz zu den Angeklagten sagte sie, dass zusätzlich verordnete Mittel nur nach Einbeziehung von diplomierten Mitarbeitern verabreicht worden seien: "Ohne Rücksprache kann das nie passiert sein." Aufgefallen sei, dass Bewohner sehr müde waren und sich deren Zustand verschlechterte, meinte die Frau übereinstimmend mit anderen Zeuginnen: "Das war für uns nicht wirklich erklärbar." Nachdem die Angeklagten nicht mehr im Heim tätig waren, habe sich der Zustand der Demenzkranken verbessert: "Die Leute waren wacher und haben mehr am Leben teilgenommen."