Pfarre im Marchfeld probt Aufstand

Und jetzt steht Schüller auf der "Roten Liste" der gefährdeten Seelsorger ganz, ganz oben.

"Der Helmut muss bei uns bleiben! Den lassen wir uns nicht wegnehmen", stellt Hotzy, das weltliche Oberhaupt von Probstdorf, unmissverständlich fest. In seiner Küche gibt es einen "Herrgottswinkel", an Sonntagen besucht er die heilige Messe.



"Waunns uns den Schüller wegnehman, daunn stehn ma gaunz ohne Pforra do", ist eine Pensionistin am Ortsrand, die gerade ihren Rasen mäht, überzeugt. Irgendeinen Pfarrer, der alle heiligen Zeiten nach Probstdorf kommt, gschwind eine Messe runterbetet und dann wieder verschwindet, will keiner. "Denn der Helmut ist ein echter Seelsorger. Er ist volksnah, gratuliert allen älteren Ortsbewohnern persönlich, wenn sie runde Geburtstage feiern, geht ins Wirtshaus, sprich - er ist einer von uns", ergänzt Hotzy.



"Noch verspüre ich keine Angst, dass man uns den Helmut wegnimmt. Wir stehen alle voll und ganz hinter ihm", sagt Hildegard Hampapa, die stellvertretende Obfrau des Pfarrgemeinderates von Probstdorf. Laut Hampapa steht Schüller "mit beiden Beinen voll im Leben": "Er ist ein liebevoller Pfarrer, ein echter Seelsorger. Schüller lebt das, was er sagt. Kardinal Christoph Schönborn wirkt auf mich eher wie ein Mönch. Wenn man eine seiner Messen besucht, ist man von dem, was er sagt, enttäuscht. Da kommt nicht viel rüber."