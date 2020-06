Pestizid im Grundwasser - Keine Spur von Entwarnung

Mit Hochspannung wurden die ersten Laboranalysen erwartet. Die Werte sollten zeigen, dass man mit der Installation der überdimensionalen Filter auf gutem Weg sei, um den Grundwasserstrom vom Maisbeizmittel „Thiamethoxam“ zu reinigen.



Doch so schnell reinigen die riesigen Waschmaschinen nicht. Das ist das Ergebnis eines Grundwasser-Gipfels vergangene Woche in der BH. „Die Anlagen sind gut angelaufen“, sagt Bezirkshauptmann Waltraud Müllner-Toifl. Das Optimierungsprogramm hat mehrere Wochen im heurigen Jahr in Anspruch genommen und war notwendig, um abzutesten, wie sich die hohe Wasserentnahme auf andere Wasserberechtigte auswirkt. So mussten die Fachleute dafür sorgen, dass die Besitzer von Wärmepumpen-Heizungen nicht auf dem Trockenen und damit im Kalten sitzen würden. In dem Einzugsbereich der Pumpen gibt es einige, die mit Erdwärme heizen. „Es finden laufend Beweissicherungen statt“, sagt Müllner-Toifl.