Wenn es um landschaftliche Vielfalt geht, ist Peru ganz klar einer der weltweiten Spitzenreiter. Das mit 1.285.200 km² drittgrößte Land Südamerikas vereint ebenso 2300 km Küste wie auf der anderen Seite die schneeweißen Berggipfel und Gletscher der Anden, kristallklare Seen und den schier endlosen Amazonas-Regenwald. Weltberühmt ist auch der Titicaca-See, der sich als weltweit höchstgelegener schiffbarer See einen Namen gemacht hat. Und auch insgesamt ist der Andenstaat ein Hit, wenn es um Natur pur geht. Denn die wird nicht umsonst in zahlreichen Naturparks geschützt: Mit 28 Klimaarten und 83 von 103 global möglichen ökologischen Zonen ist Peru eines der biologisch prächtigsten und abwechslungsreichsten Länder. Aber natürlich ist auch die bewegte Geschichte des ehemaligen Inka-Reiches, das die Spanier einst zum Scheitern brachten, allemal eine Reise wert. Die Inka-Städte Cusco und Machu Picchu geben Einblicke in die faszinierende Kultur der Inkas.