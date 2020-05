Pensionist mit Stromstößen gefoltert

Viel einstecken musste der 81-jährige Pensionist Josef P. aus Velm (Bezirk Wien-Umgebung). Mit einem Prügel und zahlreichen Elektroschocks raubten zwei Unbekannte Täter den Mann in seinem Sommerhaus aus. Der Schaden: Etwa 10.000 Euro.



Am frühen Dienstagmorgen, kurz nach drei Uhr, wurde P. unsanft aus dem Schlaf gerissen: Über ein Kellerfenster verschafften sich zwei vermummte und maskierte Gestalten Zutritt zum Haus, der 81-Jährige war alleine. Ohne Vorwarnung prügelten die Einbrecher auf den wehrlosen Mann ein. "Geld her, Geld her, brüllte er immer wieder", schildert der Pensionist die Geschehnisse. "Etwa 15-mal hat er mich getroffen." Zusätzlich nahmen die Täter einen Elektroschocker zur Hilfe, jagten dem Mann mehrere tausend Volt durch den Körper.



Im Wohnzimmer fanden die Einbrecher - sie sollen mit ausländischem Akzent gesprochen haben - die ersehnte Beute. Knapp 10.000 Euro an Bargeld rissen sie an sich, ehe sie durch die Eingangstüre zu Fuß flüchteten.